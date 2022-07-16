إخلاء قرى في اليونان بسبب حرائق الغابات

سيطرت فرق الإطفاء اليونانية اليوم السبت على حرائق غابات، اندلعت في جزيرة «كريت» السياحية، جنوب مدينة «ريثيمنو» الساحلية منذ الجمعة الماضية.

وتم إخلاء ست قرى، وقال اجيوس فاسيليوس، عمدة البلدية إنه على الرغم من أن الحرائق كانت على مقربة من المستوطنات، لم يتضرر أي منزل.

وفي الإحصاء الأخير، تم نشر 110 من رجال الإطفاء و33 سيارة إطفاء في المنطقة. وبحلول الفجر، استأنفت خمس مروحيات لإطفاء الحرائق أيضاً عملها.

وساعدت الرياح الشديدة على استمرار اشتعال النيران.

وحذرت وزارة «أزمة المناخ وحماية المواطنين» مجدداً من «مخاطر عالية للغاية لحدوث الحرائق» في خمس مناطق بالبلاد.