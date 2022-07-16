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حرائق الغابات تستعر في فرنسا والنيران تمتد في مساحة 100 كيلومتر مربع
حرائق الغابات تستعر في فرنسا والنيران تمتد في مساحة 100 كيلومتر مربع
16 يوليو 2022 14:51

 استعرت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا اليوم السبت، حيث التهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند، ارتفاعاً من 73 كيلومتراً مربعاً أمس الجمعة.
وقالت السلطات في إقليمي نوفيل-آكيتين وجيروند في بيان إنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من المنطقة المتضررة بحلول صباح السبت، فيما يحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.
وجاء في البيان: «نظراً للظروف الجوية ومخاطر اندلاع الحرائق، منعت السلطات مؤقتاً الوصول إلى منطقة الغابات بغرض ممارسة الأنشطة المهنية والترفيهية».
واندلعت سلسلة من حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك في دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا، مع ارتفاع درجات الحرارة.
وخفت ألسنة اللهب حول بلدة تيست دو بوك في إقليم جيروند بعد أن أتت على أكثر من 30 كيلومتراً مربعاً منذ بداية الأزمة.
وفي بلدة لانديراس القريبة حيث التهمت النيران 65 كيلومتراً مربعاً وتم إجلاء 2200 شخص، استمرت الحرائق في الانتشار خلال الليل، مدفوعة بهبوب الرياح من الجنوب الغربي.

 

المصدر: رويترز
حرائق الغابات
فرنسا
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