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السفارة الأميركية بالرياض تعلن تمديد مدة صلاحية تأشيرة الزيارة للسعوديين
السفارة الأميركية بالرياض تعلن تمديد مدة صلاحية تأشيرة الزيارة للسعوديين
16 يوليو 2022 14:41

 أعلنت السفارة الأميركية لدى المملكة العربية السعودية عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1/ بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.
وأوضحت البعثة الأميركية في الرياض في بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأشار البيان إلى أن تسهيل السفر يسهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأميركيين والسعوديين.
وأوضحت أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.
وبموجب برنامج الإعفاء من المقابلة، قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهراً، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.

 

المصدر: د ب أ
السعودية
أميركا
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