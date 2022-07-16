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إخلاء مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة
إخلاء مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة
16 يوليو 2022 10:41

 قالت الشرطة في تغريدة إنه تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة.
وأضافت شرطة سان فرانسيسكو على تويتر أن الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.
وقال المطار في تغريدة في منتصف الليل تقريبا "بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي".
وأوضح المطار أنه علق أيضا خدمتي قطارات بعد تهديد القنبلة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا.
ولم ترد شرطة سان فرانسيسكو حتى الآن على طلب للإدلاء بمزيد من التفاصيل.

المصدر: رويترز
أميركا
سان فرانسيسكو
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