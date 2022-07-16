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الطب الشرعي يكشف عن سبب وفاة إيفانا ترامب
الطب الشرعي يكشف عن سبب وفاة إيفانا ترامب
16 يوليو 2022 09:17

توفيت إيفانا الزوجة السابقة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس الماضي متأثرة بإصابات تعرضت لها جراء حادث داخل شقتها في نيويورك، حسبما أكد متحدث باسم مكتب الطبيب الشرعي يوم الجمعة.
وقال المتحدث إن سبب وفاة إيفانا ترامب 73/ عاما/ هو تعرضها لإصابات حادة في الجذع. وقال مسؤول بالشرطة في وقت سابق إن إيفانا سقطت من على الدرج في منزلها.
وكانت آخر مرة شوهدت فيها زوجة ترامب السابقة بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي.
وللزوجان ثلاثة أطفال، وهم إيفانكا ودونالد جونيور وإريك، وانفصلا عن بعضهما في عام 1992 بعد زواج استمر 14 عاما.

وقال ترامب بعد الوفاة على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "أشعر بالحزن البالغ لإبلاغ جميع من أحبوها، وهم كثيرون، أن إيفانا ترامب قد وافتها المنية في منزلها في نيويورك".
وأضاف: "لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، وخاضت حياة رائعة وملهمة".

المصدر: د ب أ
أميركا
دونالد ترامب
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