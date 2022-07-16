بريطانيا تحذر من مخاطر موجة الحر القياسية على المواطنين

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن حياة المواطنين قد تكون في خطر، حيث أشار إلى أنه من المرجح حدوث ارتفاع قياسي جديد لدرجات الحرارة هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة "بي ايه ميديا" البريطانية للأنباء، توقع خبراء الأرصاد بنسبة 80% تجاوز درجات الحرارة مستوى 38.7 درجة مئوية القياسية المسجلة في كامبردج عام 2019، حيث من المتوقع أن تصل موجة الحر الحالية إلى ذروتها الثلاثاء المقبل.

وسترتفع درجات الحرارة خلال العطلة الأسبوعية، وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرا من ارتفاع الحرارة لأجزاء كبيرة من إنجلترا وويلز اعتبارا من الأحد حتى الثلاثاء من هذا الأسبوع.



