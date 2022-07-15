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ألمانيا تريد الاستفادة من خبرة أميركا في محاربة كورونا
كارل لاوترباخ، وزير الصحة الألماني
16 يوليو 2022 01:06

يتوجه وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، لتبادل وجهات النظر مع العلماء وكبار المسؤولين الحكوميين ولاستفادة من خبرتهم بشأن جائحة كوفيد-19.
وقال المتحدث باسم الوزير، الجمعة في برلين، إن الرحلة، التي تستغرق ستة أيام، ستشمل مقارنة استراتيجيات التصدي للفيروس مع كبار مستشاري الحكومة الأميركية استعدادا لموجة محتملة من فيروس كورونا المستجد في الخريف.
وأضاف أنه من المقرر إجراء محادثات مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا وأنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الجائحة.
وسيلتقي لاوترباخ، وهو طبيب مدرب وعالم أوبئة، بممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب زيارة علماء ومرافق طبية أخرى.
وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يزور الوزير الألماني مؤسسة إنتاج تابعة لشركة "موديرنا" لتصنيع اللقاحات.
وتستعد ألمانيا والولايات المتحدة لموجة من الإصابات بكوفيد-19 مدفوعة بمتحورات فرعية جديدة من سلالة أوميكرون  شديدة العدوى سريعة الانتشار. فيما تستعد الحكومتان لحملات جديدة لتعزيز اللقاحات.

المصدر: د ب أ
كارل لاوترباخ
ألمانيا
كوفيد-19
فيروس كورونا
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