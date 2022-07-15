14 قتيلاً باشتباكات قبلية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

قتل 14 شخصاً على الأقل وجُرح العشرات في اشتباكات قبلية أمس، بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، بحسب ما أفاد سكان ومسؤولون محليون. وقال أحد سكان منطقة «قيسان» بالولاية والتي شهدت الاشتباكات: «تجددت الاشتباكات بين قبيلتي البرتي والهوسا، وقتل 14 شخصاً من الطرفين في قتال استخدمت فيه الأسلحة النارية». وقال مسؤول طبي بمستشفى الدمازين بالولاية السودانية: «وصل إلى المستشفى الجمعة أكثر من 40 جريحاً بعد أن امتدت المواجهات إلي منطقة ود الماحي». وقال قيادي من قبائل «الهوسا»: «طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية ورفضت قبائل البرتي ذلك».

من جهته، رد قيادي من «البرتي» قائلاً إن «الإدارة الأهلية تعطى لصاحب الأرض وهذه أرضنا، كيف إذن نعطي الإدارة للهوسا».

وكان النزاع الاهلي تجدد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2011 وتضرر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005.

وتشهد بعض مناطق السودان، وعلى رأسها اقليم دارفور، نوعًا من الفراغ الأمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.