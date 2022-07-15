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مصر تعلق أنشطة مهمتها لحفظ السلام في مالي مؤقتاً
أرشيفية
16 يوليو 2022 01:09

القاهرة (الاتحاد)

قال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس، إن مصر أبلغت المنظمة بأنها ستعلق أنشطة قواتها في بعثة حفظ السلام في مالي مؤقتاً، وعزت ذلك إلى تزايد الهجمات على قوات حفظ السلام المصرية التي ترافق قوافل الإمداد لقواعد الأمم المتحدة. وتسببت الهجمات في مقتل 7 جنود مصريين منذ بداية العام. وقال المتحدث: «تم إبلاغنا بأنه نتيجة لذلك، ستعلق الوحدة العسكرية المصرية مؤقتا أنشطتها في مينوسما اعتباراً من 15 أغسطس».  وتشير «مينوسما» إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. ويعد القرار ضربة أخرى للبعثة بعد أن علق المجلس العسكري الحاكم في مالي مؤقتاً مناوبة القوات من الدول المشاركة في بعثة حفظ السلام أمس الأول.

الأمم المتحدة
مالي
مصر
حفظ السلام
قوات حفظ السلام
عمليات حفظ السلام
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