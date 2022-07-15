تضرر 13 ألف أسرة يمنية نازحة جراء السيول الجارفة في مأرب

عدن (الاتحاد)

أعلنت الحكومة اليمنية أمس، أن أكثر من 13 ألف أسرة تقيم في مخيمات النزوح في محافظة مأرب، تضررت بسبب اجتياح السيول الجارفة والفيضانات لهذه المخيمات خلال اليومين الماضيين. وأطلقت الحكومة نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية الدولية بسرعة التدخل وتوفير المأوى والمواد الغذائية لهذه الأسر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة في تقرير إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة منذ الأربعاء ألحقت أضراراً فادحة بمساكن 13549 أسرة وإن 2577 أسرة تضررت مساكنها بشكل كلي فيما تضررت 10972 أسرة بشكل جزئي.

وقالت الحكومة اليمنية إن السيول جرفت الخيام والبيوت الطينية في 6 مخيمات بينها مخيم «الجفينة» أكبر مخيم لتجمع النازحين في مأرب الذي يؤوي نحو 100 ألف نازح، مما ترك مئات النازحين في العراء من دون مأوى أو مواد غذائية أو مياه. وتعد محافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات، إذ تؤوي أكثر من 2.2 مليون نازح يمثلون 60 بالمئة من النازحين داخليا في 197 مخيما في مدينة مأرب ومديرية «الوادي» المجاورة لها، وفقا للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الحكومية.

ويعاني النازحون في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون شخص وفقا للأمم المتحدة، عموما وفي مأرب بشكل خاص، من وضع إنساني صعب للغاية، جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ الانقلاب «الحوثي» ونتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.