الإمارات: ندعم مسار كولومبيا نحو السلام والاستقرار

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم مسار كولومبيا نحو السلام والاستقرار، مشيرةً إلى أن إجراء انتخابات رئاسية ناجحة بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، ومؤكدةً تركيزها على الوضع السياسي والعدالة الانتقالية والوضع الأمني.

وقال السفير محمد بوشهاب عضو وفد الدولة في الأمم المتحدة في كلمة له أمام مجلس الأمن: أن الأولوية في هذه المرحلة الحرجة هي تنفيذ اتفاقية السلام بشكل كامل وشامل، خاصة الضمانات المتعلقة بالشؤون الجنسانية وحماية المستضعفين، مؤكداً الالتزام بنهج يركز على الناجين لتحقيق المصالحة.

وهنأ السفير بوشهاب، كولومبيا على إجراء انتخابات رئاسية ناجحة في يونيو، والتي تشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ كولومبيا، مؤكداً دعم الإمارات مسار كولومبيا نحو السلام والاستقرار.

وقال: «نشكر الإدارة الحالية على جهودها في تنفيذ اتفاقية السلام ونتمنى للإدارة المقبلة التوفيق في البناء على هذه الجهود في الفترة المقبلة، ونرى في هذه المرحلة الحرجة أهمية إعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقية السلام بشكل كامل وشامل، خاصة ضماناته المتعلقة بالشؤون الجنسانية وحماية المستضعفين».

وأضاف: «نؤمن بأن المنتدى الخاص المعني بالشؤون الجنسانية، وتشكيل المجموعة المعنية بالسلام والضحايا، من شأنهما تعزيز ودعم تنفيذ ضمانات الاتفاق».

وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، قال السفير بوشهاب: «الالتزام بنهج يركز على الناجين لتحقيق المصالحة، وكذلك التقدم الذي أحرزته لجنة تقصي الحقائق، بما يشمل تقريرها النهائي الذي أصدرته مؤخراً، ففي الوقت الذي يوفر فيه التقرير فرصة للشعب الكولومبي للتأمل في ماضيهم الصعب، تسهم توصياته في رسم الطريق تجاه مستقبل مفعماً بالأمل للأجيال المقبلة».

وأكد دعم جهود اللجنة في تأسيس هيئة تَرصُد تنفيذ تلك التوصيات، حيث ستسهم هذه الآليات، إلى جانب المكونات الأخرى في «النظام الشامل» في تعزيز المساءلة.

وأشار إلى أن جهود اللجنة في إدماج الفتيات والشباب في هذه العمليات، يعد ضروري، إذ يعزز ذلك من دورهم الحيوي في دعم جهود السلام.

وفي الشأن الأمني، عبر السفير بوشهاب عن قلق الإمارات من استمرار العنف ضد المدنيين والمقاتلين السابقين والسلطات الأمنية، داعياً إلى أتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة للتصدي للعنف وضمان ألا يقوض الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق السلام.

وأكد أن إحراز تقدم مستدام في أي جهود للحوار يتطلب استكمال ذلك بعناصر أخرى من الاتفاق ومنها التنفيذ الكامل للضمانات الأمنية ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، خاصة فيما يتعلق بالأطفال المتأثرين بالنزاع.

وفي ختام كلمته أمام مجلس الأمن، أكد السفير محمد بوشهاب التزام الإمارات بدعم كولومبيا خلال مسارها الطموح نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدام، معرباً عن الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا وجهودها في هذا الاتجاه.