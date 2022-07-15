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أوكرانيا تتلقى شحنة أولى من قاذفات صواريخ متطورة
قاذفات صواريخ M270 المتطورة
16 يوليو 2022 00:49

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها تلقت الشحنة الأولى من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ، تضاف إلى ترسانة من المدفعية البعيدة المدى سبق أن قدمتها دول غربية.
وكتب أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني، على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الشحنة الأولى من (منظومة) MLRS M270 وصلت. ستواكب (صواريخ) هيمارس في ساحة المعركة"، في إشارة إلى منظومة الصواريخ الأميركية التي باتت تستخدم في أوكرانيا.
وأعلنت لندن في يونيو الماضي أنها ستسلم كييف منظومة الصواريخ المذكورة والبالغ مداها ثمانين كلم، تتمة لصواريخ "هيمارس" التي أرسلتها واشنطن.

المصدر: آ ف ب
صواريخ
أوكرانيا
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