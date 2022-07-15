السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السعودية تفتح أجواءها أمام الناقلات مستوفية المتطلبات
أرشيفية
16 يوليو 2022 01:14

الرياض (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، الجمعة، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.
وقالت الهيئة، في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «في إطار حرص السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة، بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني، أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء».

السعودية
الناقلات
هيئة الطيران المدني السعودي
الناقلات الجوية
آخر الأخبار
أوزكان في تدريبات دورتموند
الرياضي
أوزكان في تدريبات دورتموند
اليوم 18:08
صور مجرات التقطها التلسكوب «جيمس ويب»
دنيا
«جيمس ويب» يبدأ دراسة المراحل الأولى لنشأة الكون
اليوم 17:58
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
الرياضي
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
اليوم 17:50
حمدان المزروعي
الإمارات
حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة
اليوم 17:50
جانب من مدينة أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©