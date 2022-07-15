السعودية تفتح أجواءها أمام الناقلات مستوفية المتطلبات

الرياض (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، الجمعة، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقالت الهيئة، في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «في إطار حرص السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة، بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني، أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء».