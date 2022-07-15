بايدن يتعهد باتخاذ إجراء لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه سيستخدم كل سلطة لديه كرئيس للوفاء بتعهده بمكافحة الاحتباس الحراري.

وأوضح بايدن، في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته للسعودية، أنه سيتخذ إجراء إذا أخفق مجلس الشيوخ في العمل على مواجهة أزمة تغير المناخ وتعزيز قطاع الصناعة المحلي الذي يعتمد على الطاقة النظيفة.

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد أن قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي النافذ جو مانشين يوم الخميس إنه لن يؤيد اقتراحا للديمقراطيين يتعلق بإنفاق جديد على تغير المناخ وفرض ضرائب أعلى على الشركات والأميركيين الأثرياء.

المصدر: رويترز