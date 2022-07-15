روسيا تفرض عقوبات على نواب في البرلمان الياباني

أعلنت روسيا، الجمعة، منع 384 نائبا يابانيا من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها اليابان على نواب روس.

تتهم وزارة الخارجية الروسية، التي نشرت قائمة بالأسماء على موقعها، النواب المستهدفين بـ"تبني موقف غير ودي ومعاد لروسيا من خلال التعبير عن اتهامات لا أساس لها ضد بلادنا في ما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأصدرت روسيا مرسوماً في الأول من يوليو الجاري يقضي بأن تنتقل إلى شركة روسية حقوق مشروع سخالين-2 للنفط والغاز الواقع في أقصى الشرق الروسي والذي تشارك فيه مجموعات يابانية. وكان الغاز الطبيعي المسال، الذي ينتجه المشروع، يسلم بشكل رئيسي إلى اليابان.

كانت طوكيو قد أعلنت أنها تريد البقاء ضمن هذا المشروع الاستراتيجي. ونحو 8% من الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده اليابان مصدره روسيا.

المصدر: وكالات