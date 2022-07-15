محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
16 يوليو 2022 00:12
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات رسمية الجمعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في جدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). كما ترأس ولي العهد والرئيس الأميركي اجتماعاً موسعاً للجانبين.
وقالت الوكالة إنه "جرى استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم". كان بايدن أجرى، في وقت سابق الجمعة، مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. ووصل بايدن إلى السعودية في زيارة تستغرق يومين.