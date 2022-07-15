رشاد العليمي: قيادة الإمارات تمضي بثقة نحو النماء والرخاء لشعبها

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، التي عبر فيها عن رؤيته لخدمة بلده وأمته على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال العليمي، في تغريدتين على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «تمضي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما هي دائماً بكل ثقة نحو مزيد من النماء والرخاء لشعبها العزيز في مسيرتها الجديدة تحت قيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، الذي أكد في خطابه الأخير رؤيته الثاقبة لخدمة بلده وأمته سيراً على نهج والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

وأضاف: «إنني على ثقة بحكمة أخي الشيخ محمد بن زايد في مواصلة الدور المتميز لهذا البلد العزيز في تعزيز مصالح بلدينا، بما في ذلك المشاركة الإماراتية الفاعلة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».