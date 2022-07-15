السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
رشاد العليمي: قيادة الإمارات تمضي بثقة نحو النماء والرخاء لشعبها
رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
16 يوليو 2022 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، التي عبر فيها عن رؤيته لخدمة بلده وأمته على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وقال العليمي، في تغريدتين على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «تمضي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما هي دائماً بكل ثقة نحو مزيد من النماء والرخاء لشعبها العزيز في مسيرتها الجديدة تحت قيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، الذي أكد في خطابه الأخير رؤيته الثاقبة لخدمة بلده وأمته سيراً على نهج والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».
وأضاف: «إنني على ثقة بحكمة أخي الشيخ محمد بن زايد في مواصلة الدور المتميز لهذا البلد العزيز في تعزيز مصالح بلدينا، بما في ذلك المشاركة الإماراتية الفاعلة في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

رشاد العليمي
الإمارات
محمد بن زايد
اليمن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
آخر الأخبار
أوزكان في تدريبات دورتموند
الرياضي
أوزكان في تدريبات دورتموند
اليوم 18:08
صور مجرات التقطها التلسكوب «جيمس ويب»
دنيا
«جيمس ويب» يبدأ دراسة المراحل الأولى لنشأة الكون
اليوم 17:58
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
الرياضي
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
اليوم 17:50
حمدان المزروعي
الإمارات
حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة
اليوم 17:50
جانب من مدينة أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©