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أميركا ترحب بجهود لبنان وإسرائيل لترسيم حدودها البحرية
نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
15 يوليو 2022 22:09

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالجهود التي يبذلها لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى "استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل".
ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة من شأنها أن تساعد على تحديد موارد النفط والغاز التي يمتلكها كل منهما.
وعرقل النزاع على الحدود الفاصلة بين البلدين أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق بشرق البحر المتوسط وأدى إلى زيادة مخاطر تصاعد حدة التوتر بينهما.
والتقى وسيط أميركي مع مفاوضين إسرائيليين الشهر الماضي بعدما قدم لبنان اقتراحا.
وقال برايس، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن إحراز تقدم صوب الوصول إلى حل إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين".

المصدر: رويترز
نيد برايس
لبنان
إسرائيل
ترسيم الحدود
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