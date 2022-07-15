المغرب.. قتيل وإجلاء الآلاف إثر حرائق غابات

لقي شخص حتفه في حرائق التهمت مناطق غابات نائية في شمال المغرب منذ الأربعاء، ممّا أدى إلى إجلاء حوالي ألف أسرة، بحسب ما أفادت السلطات اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن السلطات "تمّ العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعدّدة" في أحد الحرائق في منطقة العرائش.

ودمّر ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال المغرب، وفق تقرير غير نهائي.

كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب، التي أجّجها "الشرقي"، وهي رياح حارّة، 1100 عائلة على إخلاء حوالي خمس عشرة دوارة (قرية) في المناطق المتضررة في العرائش. وأجلي حوالي 645 من السكان في ولايتي تازة وتطوان.

واحترق حوالي سبعين منزلاً في تطوان بالقرب من ميناء طنجة.

ومن أجل مواجهة هذه الحرائق، عبأت السلطات المغربية مئات من عناصر الحماية المدنية والمياه والغابات والقوات المسلّحة الملكية والدرك الملكي، بالإضافة إلى طائرات تابعة للدرك الملكي. وساعد المتطوّعون والسلطات المحلية في وقف انتشار الحريق. كما أرسلت تعزيزات إلى المكان.

وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى إطفاء أحد الحرائق، بينما كان حريق آخر تحت السيطرة في ولاية العرائش.

ويتعرّض المغرب منذ عدّة أيام لموجة حارة، بحيث اقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.

المصدر: آ ف ب