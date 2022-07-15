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إرجاء إفادة ترامب في تحقيق حول مزاعم احتيال
دونالد ترامب
15 يوليو 2022 21:29

وافقت السلطات القضائية الأميركية على إرجاء الاستماع لإفادة الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق مدني في نيويورك يتعلق بمزاعم احتيال في شركته، وذلك بسبب وفاة زوجته السابقة إيفانا.
كان من المقرر أن يدلي ترامب ونجلاه دونالد جونيور وإيفانكا بإفاداتهم تحت القسم في التحقيق الذي تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس اليوم الجمعة.
لكن متحدثا باسم جيمس قال إن الإفادات أرجئت بسبب وفاة إيفانا ترامب، أمس الخميس، وهي والدة دونالد جونيور وإيفانكا.
وأضاف المتحدث، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "في ضوء وفاة إيفانا ترامب أمس، تلقينا طلبا من محامي دونالد ترامب وأبنائه بإرجاء إعطاء الإفادات الثلاث، وهو ما وافقنا عليه".
وأشار المتحدث باسم المدعية العامة في نيويورك إلى أن الإرجاء "مؤقت وستتم إعادة جدولة الإفادات في أقرب وقت ممكن. لا معلومات أخرى حول التواريخ أو خلاف ذلك لتقديمها في هذا الوقت"، مضيفا "نقدم تعازينا إلى عائلة ترامب".
توفيت إيفانا ترامب عن نحو 73 عاما في منزلها في منطقة مانهاتن في نيويورك. وتحقق الشرطة في ما إذا كانت الوفاة ناتجة من حادث سقوط على درج منزلها، ومن المقرر أن يحدد الطبيب الشرعي في المدينة سبب الوفاة.
وتشتبه جيمس في أن "منظمة ترامب" بالغت بشكل احتيالي في قيمة عقارات عند التقدم بطلب للحصول على قروض مصرفية، في حين قللت من قيمتها أمام السلطات الضريبية من أجل دفع ضرائب أقل.
ونفت عائلة ترامب ارتكاب أي مخالفات، لكن في يونيو قرر قاض أن على المحققين استجواب ترامب ونجليه في غضون أسبوع اعتبارا من 15 يوليو.
وفي حال توصلت جيمس التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي إلى أي دليل على سوء سلوك مالي، سيكون بإمكانها مقاضاة "منظمة ترامب" للحصول على تعويضات، ولكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية لأنه تحقيق مدني.

 

المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
تحقيق
احتيال
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