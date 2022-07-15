السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
خادم الحرمين يجري مباحثات مع الرئيس الأميركي
خادم الحرمين يلتقي الرئيس الأميركي
15 يوليو 2022 21:11

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية مباحثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن في مدينة جدة اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
جرت المباحثات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام.
وقالت الوكالة إنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات".
كان  بايدن وصل إلى المملكة، في وقت سابق اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تدوم يومين. 

المصدر: وكالات
سلمان بن عبد العزيز
محمد بن سلمان
جو بايدن
مباحثات
آخر الأخبار
أوزكان في تدريبات دورتموند
الرياضي
أوزكان في تدريبات دورتموند
اليوم 18:08
صور مجرات التقطها التلسكوب «جيمس ويب»
دنيا
«جيمس ويب» يبدأ دراسة المراحل الأولى لنشأة الكون
اليوم 17:58
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
الرياضي
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
اليوم 17:50
حمدان المزروعي
الإمارات
حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة
اليوم 17:50
جانب من مدينة أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©