خادم الحرمين يجري مباحثات مع الرئيس الأميركي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية مباحثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن في مدينة جدة اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

جرت المباحثات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام.

وقالت الوكالة إنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات".

كان بايدن وصل إلى المملكة، في وقت سابق اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تدوم يومين.

المصدر: وكالات