اليمين يتوقع انتخابات مبكرة بعد استقالة رئيس وزراء إيطاليا

قالت الأحزاب اليمينية الرئيسة في إيطاليا، اليوم الجمعة، إنها لا تستبعد تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

وأكدت الأحزاب أنها ترى أن هناك فرصة ضئيلة للتعاون مع حزب "حركة خمس نجوم" خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء ماريو دراغي استقالته .وفي بيان مشترك، قال حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ بزعامة سيلفيو برلسكوني إنه من الواضح أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على حزب حركة خمس نجوم.

وقال الحزبان إنهما "سيواصلان الدفاع عن مصالح الإيطاليين بجدية وثبات، وإنهما لن يخشيا من حكم الشعب الإيطالي".

وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق اليوم الجمعة، من أن تشكيل أغلبية حاكمة جديدة بعد أن قدم دراغي استقالته يواجه العديد من المشكلات في المستقبل.

وقال للصحفيين "في هذه اللحظة، أعتقد أنه من الصعب أن تفكر في إعادة تشكيل هذه الأغلبية مرة أخرى".

كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تقدم باستقالته أمس الخميس، في خضم أزمة حكومية، غير أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رفضها، وفقا لمكتبه الرئاسي.

ويواجه دراغي الآن تصويتا على الثقة داخل البرلمان والذي سوف يحدد ما إذا كان ائتلافه متعدد الأحزاب يمكن أن يقود حكومة أغلبية بعد أن رفضت حركة الخمس نجوم، وهي عضو رئيسي في الائتلاف، التصويت مع الحكومة.

واحتدم الصراع بين دراغي وحركة الخمس نجوم على مدار الأسابيع الماضية، ولكنه تصاعد عندما أشار الحزب إلى أن نوابه داخل البرلمان لن يشاركوا في تصويت داخل مجلس الشيوخ للموافقة على حزمة دعم حكومي بقيمة 26 مليار يورو للشركات والأسر التي تضررت من ارتفاع الأسعار.

وحتى وقت قريب، كانت حركة الخمس نجوم هي أكبر حزب في البرلمان الإيطالي، ولكن ذلك انتهى عندما ترك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الحزب الشهر الماضي لتشكيل مجموعة أخرى، وأخذ معه عددا من نواب الحركة.

وتعهد دي مايو، والذي كان في السابق زعيما للحركة الشعبوية، بأن يدعم دراغي وحث جميع الأحزاب السياسية على إظهار الرشد بالوقوف إلى جانب رئيس الوزراء.

ويعني رفض ماتاريلا نظريا قبول استقالة دراغي أنه مطلوب من الأخير الآن أن يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، على الأرجح بدون حزب حركة خمس نجوم.

المصدر: د ب أ