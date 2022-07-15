أوربان ينتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا

انتقد رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، اليوم الجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا.

وأكد أوربان أن الاتحاد "أطلق رصاصة على صدره" بفرضه تلك العقوبات، داعيًا قادة التكتل إلى تعديل سياستهم في هذا الصدد.

وقال أوربان، في تصريح للإذاعة الوطنية "اعتقدتُ، بداية، أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق".

وأضاف "هناك دول منخرطة في سياسة العقوبات لكنّ بروكسل يجب أن تعترف بأنها كانت على خطأ، وبأن (العقوبات) لم تحقق أهدافها، وحتى بأنها على العكس كانت لها آثار جانبية".

وكان أوربان معارضًا شرسًا لحظر الجزء الأكبر من النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو ضمن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا.

وقدّم الاتحاد تنازلًا لأوربان عبر استثناء النفط الذي يصل عبر خط تتزوّد منه المجر.

واعتبر رئيس الوزراء المجري أن "بروكسل كانت تعتقد أن سياسة العقوبات ستلحق ضررًا بالروس، إلا أنها تلحق أضرارًا أكبر بنا".

وأعلنت المجر، التي تستورد 65% من نفطها و80% من غازها، الأربعاء "حال الطوارئ" للتعامل مع أزمة الطاقة.

وتقضي التدابير خصوصًا بوجوب أن يدفع الأفراد، الذين يستهلكون كمية أكبر من الغاز والكهرباء مقارنة بالمعدّل، سعر الكمية الزائدة بسعر السوق وليس بالسعر المعتمد في البلاد.

وتابع أوربان، في مداخلته الإذاعية، قائلا "نحن مرغمون على جعل (الأفراد) يدفعون سعرًا أعلى، وإلا فإن النظام لم يعد قابلا للحياة".

من جانبها، خفّضت روسيا بشدة عمليات تسليم الغاز إلى أوروبا في وقت أكدت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة الأربعاء أنها غير قادرة على ضمان حسن سير عمل خط أنبوب غاز "نورد ستريم1" الذي يزوّد أوروبا بالغاز والمتوقف حاليًا، قائلةً إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت ستستعيد توربينًا ألمانيًا يجري إصلاحه في كندا.

المصدر: آ ف ب