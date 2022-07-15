بايدن يصل إلى السعودية

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية للمملكة تدوم يومين حسبما أفاد صحفيون يرافقونه على متن الطائرة الرئاسية.

ونشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورا للطائرة الأميركية الرئاسية وهي تحط في مطار مدينة جدة.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وخلال وجوده في المدينة الساحلية غرب المملكة، من المقرر أن يلتقي بايدن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

المصدر: وكالات