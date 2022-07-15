12 قتيلاً بمجزرة ارتكبها إرهابيون في توجو

قال ناشطان محليان ومصدر طبي، اليوم الجمعة، إن إرهابيين نفذوا مجزرة راح ضحيتها 12 مدنيا على الأقل في هجمات الليلة الماضية على قرى في شمال توجو.

وبدأ إرهابيون، في الآونة الأخيرة، يشنون هجمات في الجمهورية الواقعة في غرب أفريقيا.

قال الجيش في توجو، في بيان أمس الخميس، إن مجموعة من المدنيين قتلوا مساء يوم السبت بشمال البلاد في غارة جوية بعد أن ظن الجيش خطأ أنهم إرهابيون.

وقال مصدر طبي إن سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، قتلوا في الحادث الذي وقع في قرية "مارجبا".

وأعلنت توجو حالة الطوارئ الشهر الماضي في إقليم "سافانا" في الشمال بسبب اضطرابات الأمن.

وفي مايو الماضي، قُتل ثمانية جنود في نفس المنطقة فيما يُعتقد أنه أول امتداد للجماعات الإرهابية من بوركينا فاسو المجاورة حيث تشن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين هجمات متكررة.

المصدر: وكالات