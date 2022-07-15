روسيا تعد باتفاق لتصدير حبوب أوكرانيا قريباً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا بعد مفاوضات جرت هذا الأسبوع في تركيا بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

وقال إيغور كوناشنكوف المتحدث باسم الوزارة، في فيديو بثه مكتبه، إن "اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات. وقريبا جدا، ينتهي عمل تحرير الوثيقة النهائية بعنوان: مبادرة البحر الأسود".

واعتبر أن الإجراءات التي اقترحتها موسكو يجب أن تمنع "استخدام سلاسل التوريد المعنية" لمد أوكرانيا بالأسلحة. ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وأُعلن، الأربعاء، عن تقدم كبير لكن من دون الكشف عن تفاصيل بشأنه بعد اجتماع للخبراء العسكريين في اسطنبول حول أزمة الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وتنظم تركيا اجتماعًا جديدًا، الأسبوع المقبل، بشأن هذه القضية، بينما يلتقي الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، في طهران الثلاثاء.

تهدف الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها بواسطة الأمم المتحدة، إلى إخراج نحو 20 مليون طن، من الحبوب المحجوزة في الصوامع الأوكرانية، عبر البحر الأسود. وتسهل الاتفاقية الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، المتضررة من العقوبات الغربية التي تؤثر على السلاسل اللوجستية والمالية الروسية.

تعتبر المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية ضرورية لمنع تفاقم الأزمات الغذائية في العالم.

المصدر: رويترز