السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البحرين تسمح لمواطني دول الخليج بدخول أراضيها ببطاقة الهوية
البحرين تسمح لمواطني دول الخليج بدخول أراضيها ببطاقة الهوية
15 يوليو 2022 17:33

أعلنت مملكة البحرين، السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدخول أراضيها عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر من دون أي إجراءات مسبقة. 
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذا الإجراء، الذي أعلنت عنه "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالمملكة" اليوم الجمعة، يأتي تماشياً مع استئناف دول مجلس التعاون استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون. 
تأتي هذه الخطوات في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.

المصدر: وام
البحرين
دول الخليج العربي
دول الخليج
دول مجلس التعاون
دول مجلس التعاون الخليجي
بطاقة الهوية
السفر
آخر الأخبار
أوزكان في تدريبات دورتموند
الرياضي
أوزكان في تدريبات دورتموند
اليوم 18:08
صور مجرات التقطها التلسكوب «جيمس ويب»
دنيا
«جيمس ويب» يبدأ دراسة المراحل الأولى لنشأة الكون
اليوم 17:58
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
الرياضي
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
اليوم 17:50
حمدان المزروعي
الإمارات
حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة
اليوم 17:50
جانب من مدينة أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©