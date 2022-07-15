البحرين تسمح لمواطني دول الخليج بدخول أراضيها ببطاقة الهوية

أعلنت مملكة البحرين، السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدخول أراضيها عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر من دون أي إجراءات مسبقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذا الإجراء، الذي أعلنت عنه "شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالمملكة" اليوم الجمعة، يأتي تماشياً مع استئناف دول مجلس التعاون استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون.

تأتي هذه الخطوات في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.

المصدر: وام