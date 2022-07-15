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الاتحاد الأوروبي سيستهدف روسيا بعقوبات جديدة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع أمام مقره
15 يوليو 2022 17:21

يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في المجموعة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو طبقاً لما قررته دول مجموعة السبع خلال قمتها في نهاية يونيو الماضي.
جاء ذلك في تصريح للمفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ، عاصمة التشيك.وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات على روسيا بينها حظر على معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة.
وأوضح المفوض لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري في التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن التكتل سيدرس "طريقة فرض عقوبات على الذهب الذي يعتبر مادة أولية للتصدير مهمة بالنسبة لروسيا".
وأضاف "فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر" العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها.
وقال دبلوماسي إن من المفترض أن يجتمع السفراء الأوروبيون مساء الاثنين في بروكسل "لإقرارها فورا".
وفرضت الولايات المتحدة في أواخر يونيو حظراً على الذهب المستخرج حديثا في روسيا، بعد قليل على اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي.

المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
عقوبات
روسيا
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