روسيا تؤكد استهداف اجتماع عسكري في مدينة أوكرانية

أكد الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أنه استهدف اجتماعا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا وهي مدينة في وسط أوكرانيا، أمس الخميس، بقصف.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر أصابت "منزل الضباط" في هذه المدينة حيث كان يعقد اجتماع "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلين عن موردي أسلحة أجانب".

وأضافت "بفعل هذه الضربة، قضي على المشاركين في الاجتماع".

وبحسب الجيش الأوكراني، أصابت الصواريخ مرآبا للسيارات ومبنى تجاريا في وسط المدينة يضم مكاتب ومتاجر صغيرة. وقُتل 23 شخصًا على الأقل، بحسب الرواية الأوكرانية.

المصدر: آ ف ب