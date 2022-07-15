المستشار شولتس يقضي عطلة في جنوب ألمانيا

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس قضاء عطلة في منطقة ألجوي جنوبي البلاد، اعتبار من الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة في برلين اليوم الجمعة إن المستشار سيقضي بضعة أيام هناك للاستجمام.

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المستشار الألماني يتضمن مواعيد يوم الاثنين المقبل، من بينها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين.

وبحسب بيانات المتحدث، فإن جدول أعمال شولتس لن يتضمن مواعيد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلت قبل أيام قليلة عن زوجة شولتس ووزيرة التعليم المحلية في ولاية براندنبورج، بريتا إرنست، قولها: "سنقوم بعطلة لمدة أسبوعين في ألجوي".

وذكرت الصحيفة أن الزوجين قضيا هناك العطلة الصيفية الماضية، في جولات مشي طويلة.