ألمانيا توصي بجرعة رابعة من لقاحات كورونا

أوصى وزير الصحة الألمان كارل لاوترباخ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بالحصول على تطعيم ضد كورونا للمرة الرابعة بعد استشارة طبيبهم.

وقال الوزير في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الجمعة، إنه من أجل الاستمتاع بالصيف دون التعرض لخطر الإصابة بالمرض، فإنه يوصي "بالطبع بالتطعيم للفئات الأصغر سنا بعد التشاور مع طبيب الأسرة"، موضحا أن تلقي جرعة معززة ثانية سيوفر أمانا إضافيا وسيقلل بشكل كبير خطر الإصابة بالعدوى لبضعة أشهر، كما سيقلل من خطر الإصابة بأعراض طويلة المدى لكورونا بشكل ملحوظ.

ودعت هيئات معنية رائدة في الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الأسبوع كل من تجاوز 60 عاما إلى تلقي جرعة معززة جديدة ضد كورونا لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات في أوروبا.

وتوصي لجنة التطعيم الألمانية الدائمة "ستيكو" حتى الآن فقط بجرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما وبعض المجموعات الأخرى، التي تشمل من يعانون من ضعف في جهاز المناعة والمقيمين في دور رعاية المسنين والعاملين في المرافق الطبية. ويتبع العديد من الأطباء توصيات "ستيكو".