بايدن يدعو لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تل أبيب (وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قبل يوم من اجتماع مقرر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم. وقال بايدن، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في ثاني أيام زيارته لإسرائيل، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى سلاما دائما يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

وأضاف: «لا يزال حل دولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن هو أفضل السبل لتحقيق ذلك، فكلاهما لهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض».

وأيد لابيد، زعيم حزب «يش عتيد»، موقف بايدن قائلاً :«حل الدولتين هو ضمانة لدولة إسرائيل ديمقراطية وقوية».

ووصل بايدن إلى تل أبيب أمس الأول، في أول جولة له في الشرق الأوسط خلال رئاسته، تشهد لقاءه مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين قبل أن يتوجه إلى السعودية اليوم.

وقال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية مساء أمس الأول، إنّ «انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأً فادحاً، لأنّهم باتوا أقرب إلى السلاح النووي ممّا كانوا عليه سابقاً».

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان مستعدّاً لاستخدام القوة من أجل ضمان عدم حصول طهران على السلاح النووي، قال بايدن «نعم، إذا كان هذا هو الملاذ الأخير».

ويعتزم الرئيس وفقا لمسؤول أميركي كبير أن يقدم اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساعدات كبيرة للمستشفيات في القدس الشرقية، ومشروعًا لتطوير شبكة اتصالات من الجيل الرابع «جي4» في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة. وشدد على أن هذا الدعم الاقتصادي «لا يحل محل الحاجة في النهاية إلى أفق سياسي».

وقال «لن نقدم خطة سلام شاملة لأن ذلك سيثير توقعات قد تكون مخيبة للآمال على الأرجح، ولكن إذا كان الطرفان مستعدين للحوار، فسنكون حاضرين».

وقال الرئيس الأميركي، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف «سبب الزيارة إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية»، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

إلى ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو، أمس، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن «الخيار العسكري ضد إيران والاستعداد لاستخدامه ضروريان لمواجهة طهران».

وأشار موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن بايدن، عقد مع نتانياهو اجتماعا قصيرا لمدة 15 دقيقة في تل أبيب.

وقال نتانياهو إن «الحديث مع بايدن كان لقاء حميماً وممتازاً»، وشدد على «صداقتهما العميقة والتزام بايدن الثابت بإسرائيل».

وتحدث نتانياهو عن دور بايدن في تأمين تمويل إضافي لنظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية وقال إن بايدن «دعمنا في العديد من المجالات على مر السنين».