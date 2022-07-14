تحذيرات من انهيار «أهراءات» القمح في مرفأ بيروت

بيروت (وكالات)

حذّر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، من إمكانية انهيار «أهراءات» القمح المتضررة في انفجار مرفأ بيروت بسبب الحريق الذي اندلع قبل أيام في محيطها.

وقال الوزير سلام، في مؤتمر صحفي أمس، بعد جولة بمرفأ بيروت اطّلع خلالها على وضع أهراءات القمح، إن «الحريق سيستمرّ طالما هناك حبوب وتخمّر»، محذرا من أن «ما يحصل يشكّل خطراً وإذا بقيت هذه المواد داخل الأهراءات وتكرّرت الحرائق سيؤدّي ذلك إلى انهيارها بشكل تلقائي».

وذكّر أنّ «مجلس الوزراء علّق قراره بهدم الأهراءات المتضررة تضامناً مع أهالي ضحايا المرفأ وتلبية للدعوات بالتريّث طالما ليست هناك ضرورة للهدم».

وأضاف «سنتابع الأمر من أجل الوصول إلى حلول، ولكي لا يتم تعريض حياة أي شخص للخطر».

وكان مجلس الوزراء كلّف، في أبريل الماضي مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم «أهراءات» القمح في مرفأ بيروت بناءً على توصيات اللجنة المكلفة بدراستها على اعتبار أنها تشكل خطراً.

واعترض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على قرار مجلس الوزراء بهدم «أهراءات» القمح وتم التريث في قرار الهدم.