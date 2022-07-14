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حكومة الصومال: إحراز تقدم في البلاد مرتبط بهزيمة «الشباب»
رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري
15 يوليو 2022 02:35

مقديشو (وكالات)

أكد رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري أن إحراز أي تقدم في البلاد مرتبط بهزيمة حركة «الشباب» الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة»، مشدداً على أهمية تحرير البلاد من مقاتليها.
وأوضح بري في تصريحات صحفية أمس، أن البلاد تعاني من جفاف شديد، مشيراً إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى المتضررين لأن مقاتلي حركة «الشباب» في كل شارع، كما لا يمكن استخدام الطائرات لعدم وجود مطارات في مناطق كثيرة منكوبة، مضيفاً أنه من الضروري تحرير البلاد من الإرهابيين ليتسنى بعد ذلك الوصول إلى المحتاجين.
يأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه القيادة الصومالية الحالية أنها تعتزم بدء حملة عسكرية كبيرة ضد مقاتلي حركة «الشباب» التي تعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه الصومال منذ 15 عاماً.

الحكومة الصومالية
الصومال
حركة الشباب
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