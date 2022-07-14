«الرئاسي الليبي»: ضرورة الحفاظ على وقف النار

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ضرورة التزام جميع الأطراف بالمحافظة على وقف إطلاق النار، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، أمس، في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والفريق محمد الحداد تناول «أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية».

إلى ذلك، تحتضن تركيا الأسبوع القادم اجتماعاً لبعض الأطراف الليبية للاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات والتأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 أكتوبر 2020 في جنيف، وذلك بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر الليبي إلى أن الاجتماع المزمع تنظيمه في تركيا سيحضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، موضحاً أن الاجتماع يعد فرصة للتشاور بينهما للتوافق على المواد الخلافية في مسودة مشروع الدستور التي تمثل القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

في غضون ذلك، دعت مبادرة القوى الوطنية الليبية، إلى الخروج في مظاهرات حاشدة غداً الجمعة، للمطالبة بتجنيب المؤسسة الوطنية للنفط أي صراعات باعتبار النفط هو المصدر الوحيد لقوت الليبيين.

ودعت النقابة العامة للنفط إلى ضرورة «توحيد جميع الفرقاء في المحافظة على قطاع النفط وتحييده عن الخلاف السياسي والصراع الجهوي مهما كانت الجهات والأشخاص، وحماية العاملين في جميع المواقع والشركات والإدارات وتوفير البيئة الآمنة لهم والمحافظة على سلامتهم».

وفي سياق آخر، شارك وفد ليبي في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي انطلق أمس، في العاصمة الزامبية لوكاسا.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد الليبي يضم أعضاء من ديوان الوزارة والبعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، ويشارك في الاجتماع بالإنابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش التقارير والملفات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ضمن هذه الملفات «إقرار موازنة الاتحاد الأفريقي لعام 2023، واختيار المرشحين الأفارقة في المنظمات الدولية، ومتابعة عملية الإصلاح الهيكلية للاتحاد الأفريقي، والخطة العشرية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة، وتداعيات جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا على الأمن الغذائي في القارة الأفريقية».

ونوهت وزارة الخارجية بأن اجتماع المجلس التنفيذي سيعقبه عقد الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بتاريخ 17 يوليو، والذي سيشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفة ليبيا عضو هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورئيس اتحاد المغرب العربي.