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العراق.. انفجار مخزن سلاح لـ«الحشد الشعبي» في القائم
العراق.. انفجار مخزن سلاح لـ«الحشد الشعبي» في القائم
15 يوليو 2022 02:35

بغداد (الاتحاد)

انفجر مخزن أسلحة تابع لميليشيات «الحشد الشعبي» في مدينة  القائم غربي العراق قرب الحدود السورية.
وقالت مصادر محلية إن عتاد عسكري تابع لـ«كتائب الحمزة» في «الحشد الشعبي» في حي «التنك» بمدينة القائم، انفجر فجر أمس.
وفي سياق آخر، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس، ضبط سيارة محملة بالأسلحة قادمة من نينوى. وقالت العمليات المشتركة في بيان صحفي، إن ذلك جاء «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود عجلة نوع نيفارا بيضاء اللون قادمة من محافظة نينوى تحمل أسلحة».
وأوضح أنه تم نصب كمين محكم وإلقاء القبض على العجلة وصاحبها، مبيناً، أن العجلة تحمل عشرات قذائف الهاون وحشوات متفجرة وصمامات مختلفة.

الحدود السورية العراقية
العراق
الحشد الشعبي
ميليشيات الحشد الشعبي
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