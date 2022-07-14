السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اليمن.. أمطار قوية وسيول تجرف مخيمات للنازحين في مأرب
اليمن.. أمطار قوية وسيول تجرف مخيمات للنازحين في مأرب
15 يوليو 2022 02:34

عدن (الاتحاد)

أغرقت السيول الجارفة والأمطار الغزيرة العديد من مخيمات النازحين والأراضي الزراعية بمناطق واسعة بمحافظة مأرب.
‏وأطلقت وحدة إدارة مخيمات النازحين نداء استغاثة لإنقاذ الأسر المنكوبة في مخيم «الجفينة» من السيول المتدفقة من «وادي الخشب»، والتي تسببت بتضرر المصدات، وجرف خيام النازحين ومحاصرة آخرين داخل مساكنهم.
ويعد مخيم «الجفينة» أكبر مخيم للنازحين على مستوى اليمن وواحداً من 148 مخيماً وتجمعاً للنازحين في محافظة مأرب.  وأطلقت مئات الأسر النازحة نداء استغاثة للسلطات والمنظمات الدولية الإغاثية لمساعدتهم بشكل عاجل، حيث باتت مئات الأسر في العراء بلا مأوى.
وبحسب سكان محليين، فإن طواقم الدفاع المدني بمدينة مأرب تواصل إخلاء وإنقاذ العائلات العالقة في منطقة «الروضة والمغاوير».
ويعيش في المخيمات عشرات الآلاف من الأسر التي فرت من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تحتضن محافظة مأرب نحو 60 في المئة من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.2 مليون شخص.

مخيمات النازحين
اليمن
مأرب
آخر الأخبار
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
عربي ودولي
محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأميركي
16 يوليو 2022
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
عربي ودولي
الكونجرس الأميركي سينظر في مشروع قانون لحظر أسلحة هجومية
اليوم 23:55
فيروس كورونا
دنيا
دراسة حول أسباب خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا
اليوم 23:43
كريس تومسون
الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
اليوم 23:30
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
الرياضي
أنتويرب يضم ألدرفيريلد
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©