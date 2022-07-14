اليمن.. أمطار قوية وسيول تجرف مخيمات للنازحين في مأرب

عدن (الاتحاد)

أغرقت السيول الجارفة والأمطار الغزيرة العديد من مخيمات النازحين والأراضي الزراعية بمناطق واسعة بمحافظة مأرب.

‏وأطلقت وحدة إدارة مخيمات النازحين نداء استغاثة لإنقاذ الأسر المنكوبة في مخيم «الجفينة» من السيول المتدفقة من «وادي الخشب»، والتي تسببت بتضرر المصدات، وجرف خيام النازحين ومحاصرة آخرين داخل مساكنهم.

ويعد مخيم «الجفينة» أكبر مخيم للنازحين على مستوى اليمن وواحداً من 148 مخيماً وتجمعاً للنازحين في محافظة مأرب. وأطلقت مئات الأسر النازحة نداء استغاثة للسلطات والمنظمات الدولية الإغاثية لمساعدتهم بشكل عاجل، حيث باتت مئات الأسر في العراء بلا مأوى.

وبحسب سكان محليين، فإن طواقم الدفاع المدني بمدينة مأرب تواصل إخلاء وإنقاذ العائلات العالقة في منطقة «الروضة والمغاوير».

ويعيش في المخيمات عشرات الآلاف من الأسر التي فرت من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تحتضن محافظة مأرب نحو 60 في المئة من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.2 مليون شخص.