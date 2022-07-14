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اليمن: ملتزمون بعدم الزج بالأطفال في الحرب
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
15 يوليو 2022 02:35

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحكومة ظلت حريصة منذ اللحظة الأولى لانقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على عدم الزج بالأطفال في الحرب وتجنيبهم مآلات الصراع.
وأوضح أن الحكومة وقعت خطة عمل مع الأمم المتحدة وخريطة طريق لتنفيذها، وأصدرت التوجيهات العليا والأوامر والتعاميم لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، ونفذت العديد من حملات التوعية، وعقدت الأنشطة والورش ودورات التدريب  وحملات التفتيش، وآخرها إعلان حملة التحرك لحماية الأطفال والتي دشنت في عدن بتاريخ 23 مايو 2022.
‎وأشار الإرياني إلى أن الحكومة ساندت في كل المراحل جهود الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الأطفال الرامية إلى حماية الطفولة، وهذا السلوك هو التزام أدبي وأخلاقي يمليه الضمير الوطني وتسنده المنظومة القانونية التي تضبط أداء الحكومة المنطلق من واقع المسؤولية.
ولفت إلى أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإزالة القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقريره المعني بالأطفال والنزاع المسلح، جاء تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة.

اليمن
الحكومة اليمنية
وزير الإعلام اليمني
معمر الإرياني
ميليشيات الحوثي
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