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الإمارات تؤكد الالتزام بدعم أولويات مجموعة العشرين
أحمد بن علي الصايغ
15 يوليو 2022 02:34

لابوان باجو / إندونيسيا (وام)

شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وشيربا دولة الإمارات في مجموعة العشرين ومسؤولون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع «الشيربا الثاني» لمجموعة العشرين الذي عقد في لابوان باجو بإندونيسيا في الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري في أعقاب اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا يومي 7 و8 من الشهر نفسه.
وشارك في اجتماع «الشيربا الثاني» ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والضيوف المدعوون إضافة إلى المنظمات الدولية، لمناقشة التقدم والتعاون عبر مجموعات عمل «الشيربا» المختلفة.
وسلطت دولة الإمارات من جانبها الضوء على المواضيع ذات الأولوية مثل تغير المناخ والاستدامة، وانتقال الطاقة، والتنمية، والاقتصاد الرقمي، والتجارة والاستثمار، والصحة.
وأكد معالي الصايغ التزام دولة الإمارات بالدعم المستمر للأولويات التي تم إقرارها خلال رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، وسلط الضوء على أهمية عمل المجموعة منصة اقتصادية رئيسة للتعاون.
وأعلن معاليه تعهد دولة الإمارات بدعم صندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بمبلغ 20 مليون دولار أميركي.
ومن المتوقع أن يجلب هذا الصندوق موارد إضافية طويلة الأجل لمساعدة الدول النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.
تأسست مجموعة العشرين عام 1999 وهي تجمع سنوي لممثلي أكبر اقتصادات العالم التي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

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أحمد بن علي الصايغ
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