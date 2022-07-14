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أميركا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا
العاصمة الأوكرانية كييف
15 يوليو 2022 00:25

حثت السفارة الأميركية في كييف رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورا لأسباب أمنية، وحذرتهم من ارتياد «التجمعات والمشاركة في الفعاليات العامة» هناك.
وقالت البعثة الدبلوماسية، في تحذير وزعته اليوم الخميس ونقلته وكالة «تاس» الروسية: «تحث السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين على عدم زيارة أوكرانيا، وتدعو الأميركيين في أوكرانيا لمغادرتها على الفور، عبر وسائل النقل البري المتاحة.. إذا كانت آمنة».
وحذرت السفارة الأميركيين من الاقتراب من«التجمعات الحاشدة والمشاركة في الأنشطة العامة» في أوكرانيا.
ونصح الدبلوماسيون الأميركيون مواطنيهم في أوكرانيا بـ«البحث الفوري عن ملجأ» في حال حدوث انفجارات كبيرة أو دوي صافرات الإنذار، وعدم الاقتراب من «أي حطام» أثناء الهجمات الصاروخية، وأنه في حال اعتراض الصواريخ أو الطائرات المسيرة، فإن حطامها يمكن أن يشكل تهديدا.

المصدر: د ب أ
السفارة الأميركية
أوكرانيا
كييف
مغادرة
رعايا
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