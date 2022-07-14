جنوب أوروبا يشهد حرائق وموجة حر

من البرتغال إلى اليونان، اشتعلت الحرائق، الخميس، في جنوب أوروبا التي تشهد موجة حر خانقة بلغت ذروتها لليوم الثاني على التوالي مع تسجيل 45 درجة مئوية في إسبانيا.

في اليونان، أعلن خفر السواحل الخميس أن هذه المعركة لإخماد النيران أسفرت عن مقتل شخصين الأربعاء عندما تحطمت مروحية في البحر أثناء محاولتها إخماد حريق غابة في جزيرة «ساموس».

وشهدت البرتغال، التي أتت حرائق على وسطها منذ الخميس الماضي، الأربعاء 200 حريق وهو أكبر عدد منذ بداية موجة الحر هذه.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا «سنشهد اليوم أخطر يوم من حيث ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح الشرقية التي يمكن أن تؤجج النيران وانخفاض مستوى الرطوبة».

وأفاد أحدث تقارير الدفاع المدني في البرتغال بإجلاء 860 شخصا، مضيفا أن الحرائق دمرت أو ألحقت أضرارا بستين منزلا. وخلال أسبوع، أتت النيران على نحو13,500 هكتار من الأراضي، بحسب معطيات الموقع الإلكتروني لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

في فرنسا، عقّدت درجات الحرارة المرتفعة مهمة رجال الإطفاء الذين يحاولون منذ يوم الثلاثاء إخماد حريقين أتيا على 4,200 هكتار في منطقة جيروند (جنوب غرب).

وفي منطقة الكثبان الرملية السياحية في بيلات، والتي أغلقت «حتى إشعار آخر»، أرغمت الرياح السلطات بعد ظهر الخميس على إجلاء 4500 شخصا.

وخوفا من اندلاع حرائق أخرى حظرت الألعاب النارية للمناسبات الخاصة أو العامة التي تقام تقليديا بمناسبة العيد الوطني في 14 يوليو، وذلك حتى مساء الاثنين في جيروند وفي مقاطعة «لاند» المجاورة.

في إسبانيا، أدى أخطر حريق إلى تدمير ما لا يقل عن 4000 هكتار في منطقة جبلية تمتد عبر منطقتي إستريمادورا وقشتالة وليون بالقرب من البرتغال.

اندلعت عدة حرائق أقل حجما في إيطاليا أو كرواتيا، وفقًا لنظام كوبرنيكوس الأوروبي.

بعد أيام على تسجيل درجات حرارة خانقة، سجلت إسبانيا الخميس ولليوم الثاني على التوالي درجات حرارة قصوى بلغت 45 درجة عند الساعة 17,00 (15,00 ت غ) قرب أفيلا (وسط-غرب).

وسجلت إسبانيا الأربعاء 45,6 درجة مئوية في الأندلس (جنوب) بحسب وكالة الأرصاد الجوية. وظلت معظم مناطق البلاد في حالة تأهب فيما وضعت العديد من المناطق في الوسط والجنوب والغرب في حالة تأهب قصوى.

والتوقعات مماثلة في البرتغال حيث تم تسجيل 46,3 درجة مئوية في وسط البلاد الأربعاء.

في فرنسا، حذرت السلطات 11 مقاطعة من مخاطر موجة الحر، وسط توقعات بأن تسجل الحرارة 39 أو 40 درجة مئوية في بعض الأماكن الجمعة، من سهول الجنوب الغربي إلى بروفانس بجنوب الشرق.

وستؤثر موجة الحر هذه على أجزاء أخرى من غرب أو وسط أوروبا في الأيام المقبلة مثل المملكة المتحدة حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية درجات حرارة أعلى من 35 درجة اعتبارًا من الأحد.

موجة الحر هذه هي الثانية خلال شهر في أوروبا. ويؤكد العلماء أن تكاثر هذه الظواهر هو نتيجة مباشرة للاحتباس مع زيادة حدة انبعاثات غازات الدفيئة ومدتها ووتيرتها.

المصدر: آ ف ب