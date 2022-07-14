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اندلاع حرائق غابات في المغرب
حرائق غابات في المغرب
14 يوليو 2022 23:42

حاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب، اليوم الخميس، السيطرة على ما لا يقلّ عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد، وفق ما أفاد مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي.
وأوضح العسالي أن حرائق الغابات، التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.
وأخلي عدد من الدواوير (القرى) من سكانها وكانت أربع قاذفات مائية من طراز «كنداير» تابعة للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة «القصر الكبير»، وفق ما أفاد صحافيون.
في ظلّ درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.
وقال العسالي، وفق ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء: إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.
وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء في إقليمَي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي.
يشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.
منذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية.

المصدر: آ ف ب
المغرب
حرائق غابات
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