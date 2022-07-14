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الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء
ماريو دراجي
14 يوليو 2022 22:24

رفض الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الاستقالة التي قدّمها، اليوم الخميس، رئيس الوزراء ماريو دراغي. وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا "لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع" والحصول على صورة واضحة للوضع السياسي في البلاد بعد أن رفضت حركة "خمس نجوم"، أحد أعضاء الائتلاف، دعم رئيس الوزراء في تصويت بالثقة على خطته لمكافحة ارتفاع الأسعار في مجلس الشيوخ.
كان دراجي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه يعتزم تقديم الاستقالة إلى الرئيس ماتاريلا، مشيرا إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة".
وقال دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الذي يتولى رئاسة الوزراء في ائتلاف واسع منذ فبراير 2021، إن "ائتلاف الوحدة الوطنية الذي دعم هذه الحكومة لم يعد موجودا".
ولم يتضح كيف سيرد دراغي على رفض استقالته.
وقال خبراء إن هذا الأمر قد يدفع إيطاليا، وهي ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إلى انتخابات عامة مبكرة.

المصدر: وكالات
ماريو دراغي
ماريو دراجي
استقالة
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