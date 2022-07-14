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السعودية تعلن رصد أول إصابة بجدري القردة
عينات لاختبار جدري القردة
14 يوليو 2022 22:11

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وطمأنت الوزارة الجميع بأن "الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم".
وأكدت الوزارة استمرارها في "أعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها"، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.
وأوصت وزارة الصحة السعودية الجميع "باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر".

المصدر: وكالات
جدري القرود
السعودية
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