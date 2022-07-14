الرئيس اللبناني متمسك بدوره في تشكيل الحكومة

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني ميشال عون لن يتخلى عن شراكته الدستورية في تأليف الحكومة.

وأوضح المكتب، في بيان، أنه "لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل إن لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب".

وأضاف البيان "ليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض".

تأتي هذه التصريحات رداً على مواقف تناولتها وسائل الإعلام في الأيام الماضية حول عملية تأليف الحكومة.

وأشار البيان إلى أن موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من أن "الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".

وعن الموعد الذي طلبه رئيس الوزراء المكلف لزيارة قصر بعبدا، لفت البيان إلى أن "رئيس الجمهورية لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف أمام الرئيس المكلف".

وقال "إن الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيداً".

المصدر: د ب أ