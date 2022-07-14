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ماكرون يحث على ترشيد استهلاك الطاقة
ماكرون خلال المقابلة التلفزيونية
14 يوليو 2022 21:16

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على ترشيد استهلاك الطاقة.
وفي مقابلة تلفزيونية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي أجرتها معه قناة "تي إف-1" التلفزيونية الفرنسية عقب حضوره العرض العسكري التقليدي في جادة الشانزليزيه  بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، قال ماكرون "سيكون الشتاء ومطلع الخريف من دون شك قاسيين جدا".
وأضاف أن فرنسا بصدد إعداد خطة لترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح الرئيس الفرنسي "يجب أن نستعد للاستغناء عن الغاز الروسي".
وتعتمد فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية على الغاز الروسي بدرجة كبيرة. وتخشى تلك الدول من أن يتوقف ضخ الغاز قبل حلو فصل الشتاء الذي يحتاج فيه الأوروبيون إلى الغاز والكهرباء للتدفئة.
كانت روسيا قالت، في وقت سابق اليوم الخميس، إن إعادة تشغيل خط الأنابيب المهم "نورد ستريم 1"، بعد انتهاء فترة صيانته التي تستمر لمدة 10 أيام والتي من المفترض أن تنتهي الأسبوع المقبل، تعتمد على الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية.
وأضافت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية "بالنسبة لتشغيل خط أنابيب الغاز في المستقبل، فسيعتمد الكثير على شركائنا، من حيث طلب الغاز أو من حيث منع الآثار السلبية للإجراءات التقييدية غير القانونية".
وأشارت زاخاروفا تحديدا إلى توربين لخط الأنابيب أرسل للصيانة في كندا.

المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
الغاز
الطاقة
ترشيد الطاقة
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