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انتهاء قضية نقل بضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي
قطار شحن من جيب كالينينجراد يصل إلى محطة السكك الحديدية في ليتوانيا
14 يوليو 2022 20:15

أعلنت ليتوانيا انتهاء مسألة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى جيب كالينينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق.
وقالت إنجريدا سيمونيتا رئيسة وزراء ليتوانيا، اليوم الخميس: «ليس من المنطقي أن نسمح بتحول انتباهنا ووقتنا إلى مناقشة إمكانية نقل ألف طن من الصلب على السكك الحديدية من إحدى أنحاء روسيا إلى منطقة كالينينجراد».
وأضافت أن خوض المزيد من النزاع بشأن البضائع التي يمكن أن تنقلها روسيا على السكك الحديدية إلى كالينينجراد عبر ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليس باستغلال مثمر للوقت.
يرجع الخلاف إلى منتصف يونيو الماضي، عندما بدأت ليتوانيا في وقف نقل البضائع المدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر السكك الحديدية من روسيا إلى جيب كالينينغراد.
وأصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات جديدة، أمس الأربعاء، بالنسبة لنقل البضائع إلى كالينينغراد، بعد احتجاجات من موسكو.
ويسمح لروسيا الآن بنقل البضائع المدنية، حتى إن كانت مدرجة على قائمة العقوبات، عبر ليتوانيا بالسكك الحديدية دون قيود كبيرة. ويشمل ذلك منتجات الحديد والصلب.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيتم رصد حجم البضائع المنقولة إلى كالينينغراد عن كثب، وسيتم وقفها إذا تبين نقل بضائع بكميات أكثر من المعتاد.

المصدر: د ب أ
كالينينغراد
كالينينجراد
البضائع
روسيا
ليتوانيا
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