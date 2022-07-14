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لجنة طوارئ جدري القردة تحدد الخميس تدابير مواجهة الفيروس
عينات لكشف فيروس جدري القردة
14 يوليو 2022 19:56

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ الخاصة بجدري القردة التابعة لها ستعقد الخميس المقبل اجتماعاً لتحديد التدابير التي يتعين اتّخاذها في مواجهة التفشي الراهن للمرض.
وستحدّد اللجنة، في الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل، مدى خطورة تزايد الإصابات بجدري القردة، وما إذا كانت ستصنّفه "حالة طوارئ صحية دولية"، وهو أعلى مستوى تنبيه للمنظمة.
والاجتماع سيكون الثاني للجنة بعدما استبعدت في اجتماعها الأول في 23 يونيو الماضي رفع مستوى التنبيه.
لكن مذّاك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بجدري القردة بشكل كبير وتخطّت عتبة العشرة آلاف في أكثر من ستين بلدا، في تفش تعد أوروبا الأكثر تأثرا به.
وسبق أن أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مرارا عن قلقه إزاء تفشي المرض خارج البلدان التي يتوطن فيها عادة، وحض الدول الأعضاء في المنظمة على اتّخاذ التدابير المناسبة للحد من التفشي.
وقال تيدروس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء في جنيف "أشدد مجددا على ضرورة العمل لوقف التفشي وأوصي الحكومات بوضع آلية تتبع لحالات الاختلاط لمراقبة الفيروس ومكافحته ومساعدة الأشخاص الموضوعين في العزل".

المصدر: آ ف ب
جدري القرود
منظمة الصحة العالمية
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