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سوناك يتصدر جولة ثانية من التصويت لخلافة جونسون
ريشي سوناك
14 يوليو 2022 19:46

حصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء مع استبعاد مرشح واحد.
واحتل سوناك المركز الأول بحصوله على 101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بحصولها على 83 صوتا ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بحصولها على 64 صوتا. 
واستبعدت المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتا.
وحصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتا وكيمي بادنوك على 49 صوتا. 

المصدر: رويترز
ريشي سوناك
رئاسة الوزراء
حزب المحافظين
بريطانيا
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