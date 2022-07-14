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روسيا: إعادة ضخ الغاز تعتمد على الدول الغربية
منشأة تابعة لخط أنابيب "نورد ستريم"
14 يوليو 2022 18:10

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن إعادة تشغيل خط الأنابيب المهم "نورد ستريم 1"، بعد انتهاء فترة صيانته التي تستمر لمدة 10 أيام والتي من المفترض أن تنتهي الأسبوع المقبل، تعتمد على الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية.
وأضافت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية "بالنسبة لتشغيل خط أنابيب الغاز في المستقبل، فسيعتمد الكثير على شركائنا، من حيث طلب الغاز أو من حيث منع الآثار السلبية للإجراءات التقييدية غير القانونية".
وأشارت زاخاروفا تحديدا إلى موضوع توربين لخط الأنابيب كان أرسل للصيانة في كندا. وقد تأجلت عودته إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية، وذلك على الرغم من أن كندا أصدرت إعفاء يسمح بتسليمه إلى ألمانيا.
ويخشى المسؤولون الألمان حاليا أن موسكو ربما لن تعيد تقديم إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" بمجرد انتهاء فترة الصيانة الرسمية في 21 يوليو الجاري.
يشار إلى أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعتمد بقوة على واردات الغاز الروسي.

المصدر: د ب أ
الغاز الطبيعي
الغاز الروسي
خط أنابيب
نورد ستريم
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